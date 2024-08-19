Bakan Yumaklı: Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı

TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak şekilde üretilen ve mülkiyeti ilk kez Türkiye'ye ait olan 'T-70 Nefes' yangın söndürme helikopteri Muğla'daki orman yangınlarında etkili rol oynamaya devam ediyor. Tek seferde 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip helikopter, 150 dakika kesintisiz uçuş ve 11 mürettebat kapasitesine sahip. Öte yandan üzerindeki teçhizatları sayesinde gerekli görülen durumlarda kurtarma görevine de çıkabilme yeteneğine sahip.