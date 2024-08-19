Bakan Yumaklı: Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye orman yangınları için gönderilen amfibi uçak, Muğla’nın Ula ilçesinde alevleri söndürme çalışmalarına destek veriyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Be-200 amfibi yangın uçağının dün Muğla'nın Ula ilçesindeki yangın bölgesine 12 kez su bıraktığı bildirildi. Öte yandan, uçağın yangın bölgesine toplam 114 ton su döktüğü ve çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak şekilde üretilen ve mülkiyeti ilk kez Türkiye'ye ait olan 'T-70 Nefes' yangın söndürme helikopteri Muğla'daki orman yangınlarında etkili rol oynamaya devam ediyor. Tek seferde 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip helikopter, 150 dakika kesintisiz uçuş ve 11 mürettebat kapasitesine sahip. Öte yandan üzerindeki teçhizatları sayesinde gerekli görülen durumlarda kurtarma görevine de çıkabilme yeteneğine sahip.
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'ye ulaşan orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangınlarda sona gelindi. Olası bir fırtına çıkmaması durumunda yangının kontrol altına alınması an meselesi. Bölgede çalışmalar sürüyor.