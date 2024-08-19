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Bakan Yumaklı: Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

Pınar Görgü
15:07 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:09 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.






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28 dakika önce
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