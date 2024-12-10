Bakan Yumaklı'dan fırsatçılara son uyarı: Et fiyatlarındaki zam alışkanlıklarından vazgeçsinler

Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var”