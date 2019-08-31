Bakanlardan "Şehit Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları'nın şehit Eren Bülbül anısına köy okullarına kütüphane yapılması için başlattığı sosyal medya kampanyası, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla sürüyor.

AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Kaya, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül adını taşıyan kütüphaneyi bir köy okulunda kurmak için destek beklediklerini sosyal medya hesabında duyurdu.

Ferhat Kaya, sosyal medyadaki duyuruda AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı da etiketleyince Eren Bülbül kütüphaneleri için sosyal medya zinciri başlamış oldu.

Alpay Özalan'ın kitap bağışı kampanyasına katılması için sosyal medya paylaşımında etiketlediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da destekte bulundu ve pası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a attı.

Kampanya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destekleriyle yayıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da aralarında yer aldığı partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı kampanya kapsamında ilçe başkanlığına kolilerle kitap gönderimi başlatıldı.

Tüm Türkiye'ye yayıldı

AK Parti Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Kaya, kampanyayı bir köy okuluna destek sağlamak amacıyla başlattıklarını kaydederek, okullara kuracakları kütüphanelere 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül adını vereceklerini belirtti.

Bakanların katılımıyla sosyal medya zincirinin Türkiye gündemine geldiğini ifade eden Kaya, "İşin aslı bir köy okuluna kütüphane kurmayı düşünüyorduk. Şu ana kadar yapılan bağışlar 10 kütüphaneye yetecek düzeyde. Kargolar geliyor. Umarım devamı gelir. Biz bu projenin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ferhat Kaya, ihtiyaç sahibi köy okullarına yapılacak kütüphanelerde Eren Bülbül'ün anısını yaşatacak resim ve yazıların yer alacağı bilgisini de verdi.

GÜNDEM Eren Bülbül iyi ki varsın!

FOTOĞRAF 17 Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı. Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu. Oğlu için hazırlanan karneyi gösteren Anne Ayşe Bülbül ise Söyleyecek çok şeyim var da söylemeye yüreğim yok. Bugün karne günüydü. Karne getirmeseydiler ben oğlumun karnesini alacaktım okulundan. 2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum dedi. Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Eren Bülbül'ün karnesi annesine verildi: Sosyal medyada büyük ilgi gördü Şehit Eren Bülbül için düzenlenen karne annesine verildi. O karne sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Ayşe Bülbül "2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder