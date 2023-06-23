Bakanların A takımı yenilendi

Meclis ve kabinede büyük değişime giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlıkların tepe yönetimlerini de yeniledi. Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. 68 bakan yardımcısından 29’u görevini korudu. 39 yeni isim ise bakan yardımcısı olarak atandı.

2 BAKANLIK KOMPLE YENİLENDİ

Yeni atamalarla birlikte daha önceden 2-3 arasında değişen bakan yardımcısı sayısı bu dönem bütün bakanlıklarda 4’e çıkarıldı. Böylece önceden 55 olan bakan yardımcısı sayısı 68’e yükseldi. İçişleri ve Maliye’de bakan yardımcılarının hepsi değiştirdi. Atama ile bir de yer değiştirme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı Yardımcılığı’na kaydırıldı. Ticaret Bakanlığı’na Gürcan dışında Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak atandı.

SAVUNMA’DA İKİ İSİM DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Mali Müşavir Abdullah Erdem Cantimür, eski Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi Zekeriya Kaya bakan yardımcısı olarak atandı. Milli Savunma Bakanlığı’nda mevcut bakan yardımcılarından Şuayip Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu yerini korurken, Bilal Durdalı ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci yeni Bakan Yardımcısı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı mevcut isimlerden Nazif Yılmaz görevine devam edecek. Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Ömer Faruk Yelkenci ise yeni atanan isimler arasında.

DIŞİŞLERİ’NDE 3’TEN 4’E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda yardımcı sayısı 3’ten 4’e çıktı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde Bakan Yardımcısı olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve tekrar atandı. 2016’da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Yıldız da tekrar Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

YERLİKAYA DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Eski Meclis’ten 7 isim

Parlamentoda geçen bulunan 7 isim bu atamalarla birlikte bakan yardımcısı olarak görev yapacak. Eski Çanakkale Milletvekili Bülent Turan İçişleri, eski Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın Çalışma, eski Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Adalet, eski İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar Enerji, eski İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu Enerji, eski Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız Dışişleri, eski İstanbul Milletvekili İstanbul Osman Boyraz da Ulaştırma’da bakan yardımcısı oldu.







