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POLİTİKA

Bakanlık duyurdu: FETÖ'cüler sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi."

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