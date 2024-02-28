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Bakanlık harekete geçti: Tekirdağ'da özel bakım merkezinde şiddet skandalı

Tekirdağ'da bakımevindeki 72 yaşında hastaya şiddet uygulandığı iddiaları gündeme oturmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

20:40 - 28/02/2024 الأربعاء
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tekirdağ'daki özel bir bakım merkezinde görev yapan personelin, bir yaşlıya şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın 9 Şubat'ta meydana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle bakımevinde incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımız tarafından kuruluşta teftişler yapılmış, olayla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülerek, söz konusu şahıslar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde özel bakım merkezi tarafından iki bakım personelinin iş akdi sonlandırılmıştır.
İdari soruşturma sonucu özel bakım merkezine Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmiş, adli soruşturma sonucu ise bir bakıcı personel tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Bakanlık olarak, yargıya intikal eden olayda ihmali olanlarla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine, engelli ve yaşlı bireylerin kuruluşlarda en iyi hizmeti alması için çalışılmasına devam edileceği bildirildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Şiddet
#Tekirdağ
#Yaşlı
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