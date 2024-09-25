EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Rize
Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı: Çöpleri dere kenarına döküp üzerini kapattılar

Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı: Çöpleri dere kenarına döküp üzerini kapattılar

18:0925/09/2024, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi’ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi’nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.


İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Pazar Belediyesi'ne 1 milyon lirayı aşan ceza

Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

Halk sağlığını tehdit ettiği tespit edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
denildi.



CHP'nin para kulesi skandalı davasında ara karar açıklandı: Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ortaya çıkan skandal 'para sayma' görüntüleriyle ilgili olarak, aralarında eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu 22 sanığın yargı süreci başladı. Duruşmaya katılamayan sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunduğunu ifade etti. Mahkeme, ara kararında Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 2019 yılına ait mali denetim raporunun yayımlanıp yayımlanmadığını sorgulamaya ve eğer yayınlandıysa raporun talep edilmesine karar verdi. Hazırlanan iddianamede, aralarında Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ında olduğu sanıklar hakkında hapis isteminde bulunuldu. Mahkeme, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu sanık Serkan Çebi’nin de zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.


#Pazar Belediyesi
#Rize
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi