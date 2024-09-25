Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı: Çöpleri dere kenarına döküp üzerini kapattılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi’ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi’nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.
Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Pazar Belediyesi'ne 1 milyon lirayı aşan ceza
Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.