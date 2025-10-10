Yeni Şafak
Bakanlıktan kiralık ev düzenlemesi: Artık zorunlu, belge yoksa ceza var

Bakanlıktan kiralık ev düzenlemesi: Artık zorunlu, belge yoksa ceza var

10:5810/10/2025, Cuma
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa dönem konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle izin belgesinin kapsamı ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Değişiklik kapsamında, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu hale getirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”te önemli revizyonlar yapıldı.


Yönetmeliğin 5’inci maddesindeki “yapılır” ibaresi “yapılabilir” olarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğe eklenen “İzin Belgesinin Niteliği” başlıklı maddeyle, izin belgesinin yalnızca konutun turizm amaçlı kiralanmasına uygun olduğunu gösterdiği açıkça belirtildi.


Yeni maddeye göre izin belgesi, binada yalnızca belge verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek. Ayrıca bu belge, imar planı değişikliklerine veya mülkiyet haklarında yeni bir kazanım sağlamayacak.


ARTIK ZORUNLU, BELGE YOKSA CEZA VAR


Değişiklik kapsamında, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu hale getirildi.


DEVREMÜLKLER DE KAPSAMA ALINDI


Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, geçici madde kapsamında yer alan devremülkler de turizm amaçlı kiralama denetimlerine dahil edildi. Böylece kısa dönem kiralama yapılan tüm bağımsız bölümlerin aynı yasal çerçevede denetlenmesi sağlanacak.


YANGIN SÖNDÜRÜCÜ VE DUMAN DEDEKTÖRÜ ARTIK ZORUNLU


Yeni düzenlemeyle, turizm amaçlı kiralanan konutlarda bulunması gereken standartlar da güncellendi.


Artık konutlarda, “Turizm Amaçlı Konut” ibaresi, kiraya veren veya bina yönetimince belirlenen kurallar, binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı, yangın söndürücü ve tüm yaşam alanlarında duman dedektörü bulundurulması zorunlu hale getirildi.


