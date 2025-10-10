Borsa İstanbul 'Manipülasyon' soruşturmasında iddianame tamam: Yatırımcıyı bakın nasıl tuzağa düşürmüşler…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması ve hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarara uğratılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli, İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan birçok paylaşımda ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaşan şikâyette grubun yöneticilerinin şüpheliler Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu olduğunun yazıldığı belirtildi. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. payına ilişkin X isimli sosyal medya platformunda ve 'Sekiz Atlantis' adlı Telegram hesabından paylaşımlar yapıldığı, söz konusu paylaşımlarda hedef fiyatların verildiği, bu paylaşımların yatırımcıların kararlarını ATSYH payı almada etkileyebilecek nitelikte olduğu ve yatırımcıları bu yönde etkilediği, paylaşımların etkisiyle inceleme döneminde pay fiyatının endeksten ciddi bir şekilde ayrışarak yüzde 422,43 oranında yükseldiği, günlük ortalama yatırımcı sayısının yüzde 88,10 oranında arttığı, bu paylaşımlarda 'Sekiz' grubunun övüldüğü ve 'Sekiz' grubunun paylaşımları nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. pay piyasasında işlem gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri belirtildi. İddianamede, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayıldığı, ayrıca şüpheli Yunus Bölükbaşoğlu'nun soruşturmaya konu olan paylaşımları yaptığı sırada Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda üye olduğu aktarıldı.