Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlıktan tepki çeken paylaşım için suç duyurusu: İnsanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz

Bakanlıktan tepki çeken paylaşım için suç duyurusu: İnsanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz

16:033/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir STK'nin "sahiplendirme ilanı" paylaşımlarına ilişkin açıklama:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir STK'nin "sahiplendirme ilanı" paylaşımlarına ilişkin açıklama:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "sahiplendirme ilanı" formatında, çocuk, engelli ve yaşlıların fotoğraflarının yer aldığı içerikleri paylaşan bir sivil toplum kuruluşu (STK) hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz" ifadeleri kullanıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukları, engellileri ve yaşlıları hedef alan içeriğine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Söz konusu paylaşımlarda, hayvan haklarına dikkati çekme iddiası altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının "sahiplendirme ilanı" formatında sunulduğu, "aşıları tam" gibi ifadeler kullanılarak insanların "birer nesneye" indirgendiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#suç duyurusu
#STK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?