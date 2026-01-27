Yeni Şafak
Bakanlıktan kritik uyarı: Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu! 'Sahte yardım' paylaşımlarına dikkat

13:4327/01/2026, Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarının, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

İnternet dolandırıcılarının yeni yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcıların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını kullanarak vatandaşları hedef aldığı görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#sahte yardım
#dolandırıcılık
