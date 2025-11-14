Bakım masrafları şişirilmiş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda belediyeye ait toplu taşıma araçlarının bakım ve onarım işlerinde usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. Sayıştay denetçileri, toplu taşımada kullanılan araçlarda motor turbo, dizel partikül filtresi ve hava kompresörü gibi pahalı yedek parçaların bir yıl içinde defalarca değiştirildiğini tespit etti. Garanti süresi içinde arızalanan bu parçaların ücretsiz değiştirilmesi gerekirken, belediye her seferinde yeni ödeme yaptı. Parçaların neden bozulduğu veya sürücü hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair hiçbir bilginin yer almaması dikkat çekti. Sayıştay, “Aynı araçta bir yıl içinde aynı parçanın beş kez değiştirildiği örnekler” bulunduğunu belirtildi. Raporda, belediyenin ambar kayıtlarında da büyük bir israfa işaret etti. Makine İkmal Dairesi’nin deposunda kullanılmadan bekleyen yedek parçalar varken, aynı malzemelerin yeniden satın alındığı tespit edildi. Bazı parçaların yıllar önce alınmış olmasına rağmen hiç kullanılmadığı, buna rağmen aynı ürünlerin farklı tarihlerde tekrar tekrar sipariş edildiği belirlendi. Belediyenin bazı araç bakım ve onarım hizmetlerini, ihalesiz biçimde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı da raporda yer aldı. Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise doğrudan temin dosyalarının, bakım işleri tamamlandıktan sonra hazırlanması oldu. Denetçiler, araçların önce servise gönderildiğini, iş bittikten günler sonra ise, “piyasa araştırması yapıldı” denilerek teklif dosyalarının geriye dönük oluşturulduğunu belirledi. Sayıştay, bu uygulamanın kamu ihale sisteminin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını ve kamu kaynaklarının kontrolsüz biçimde kullanıldığını vurguladı.