İBB’nin İSKİ’ye bile borcu var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İETT hakkında ayrı ayrı hazırlanan 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda kamu kaynaklarının kötü yönetimi, mevzuata aykırı uygulamalar, tahsil edilmeyen milyarlarca lira ve sistematik denetimsizlikle dolu devasa bir yolsuzluk tablosu ortaya koyuldu. Sayıştay raporuna göre, İBB’nin 31 Aralık 2024 itibarıyla tahakkuk etmiş toplam 2 milyar 955 milyon 569 bin 276 TL kira alacağı bulunuyor. Bu tutarın 2 milyar 617 milyon 414 bin TL’si tahsil edilmemiş olmasına rağmen, sadece 50 milyon 926 bin TL’si için takip işlemi başlatıldı. Kalan 2 milyar 566 milyon TL’lik alacak için hiçbir işlem yapılmadı. Sayıştay, bu tabloyla belediyenin kamu kaynaklarını koruma sorumluluğunu ihlal ettiğini, “gelir kaybının yanı sıra ileride vekâlet ücreti ve yargılama giderleriyle birlikte kamu zararına yol açabileceğini” vurguladı. Raporda, İBB’nin İSKİ’ye yağmur suyu tesisleri, dere ıslahları ve Haliç çamur bertarafı işleri için ödemesi gereken tutarın 9 milyar 493 milyon TL olduğu belirlendi. Belediye kayıtlarında bu borç 7 milyar 957 milyon TL görülürken, İSKİ kayıtlarıyla arasında 1 milyar 535 milyon TL fark bulunduğu tespit edildi. İBB’nin 2024 yılı içinde bu borcun sadece 387 milyon TL’sini ödediği, kalan 7 milyar 570 milyon TL’nin ödenmediği belirtildi. Sayıştay’ın İETT raporu ise adeta bir “trafik felaketi” belgesi niteliğinde. 2024 yılı içinde toplam 649 bin 82 sefer iptal edildi. Bunların 338 bin 669’u araç arızası kaynaklı. Ayrıca aynı dönemde 13 bin 809 trafik kazası yaşandı. Kazaların 10 bin 541’i üçüncü kişilere çarpma, 179’u yayalara ve yolculara çarpma, bin 67’si yoldan çıkma, bin 242’si ise durak içi çarpışma olarak kaydedildi. Sayıştay, “İETT’nin araç bakımı ve önleyici tedbirlerinde ciddi zafiyet bulunduğu”nu belirtti.