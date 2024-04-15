Bakım onarım ve denetim kusurlu

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi’nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ihmaller zinciri sonrası yaşandığı belirlendi. 1 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili iş güvenlik uzmanları, elektrik ve makine mühendislerince hazırlanan bilirkişi ön raporunda denetim ve bakım-onarıma ait kusurlar tek tek sıralandı. Rapora göre, teleferiğin devrilmesine yol açan cıvata kopmasının temelinde deformasyon var. Bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanları da kontrol edilmemiş.





TAŞIYICI SİSTEMDE DEFORMASYON

Tesisin 7 yıldır faaliyette olduğuna dikkat çekilen raporda, direkteki kabin taşıyıcı halat sisteminin geçtiği makaralarda deformasyon oluştuğu belirtildi. Kazaya sebep olan 5 nolu direğin toplam 7 adet flanş ve 10 parça boru direkten oluştuğuna işaret edilen raporda, “Alttan üçayak yükseldiği, üstteki yedinci flanşta üç ayağın birleşerek tek sütun olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Flanş bağlantılarını oluşturan 22 mm, 8.8 BOLT marka cıvataların yerlere saçıldığı ve deforme oldukları tespit edilmiştir. Cıvatalardaki deformasyonun çekmekesmeye bağlı deformasyon olduğu anlaşılmıştır. Devrilen direkte taşıyıcı-çekici halatları tutan makaralardan birinin deforme olduğu, halatın makaranın içerisine girdiği (sıyırdığı) tespit edilmiştir” denildi.





CIVATALAR YÜKÜ KALDIRAMADI

Olaya neden olan faktörlerin iki grupta incelendiği raporda, devrilen direkteki cıvataların yükü taşıyamayıp koptuğu belirtildi. Raporda bağlama elemanlarındaki eksikliklerin tespit edildiği, sözleşmeye uyulmadığı ifade edildi.





FORMLARI EKSİK, BELGELER YOK!

2017’den bu yana tesise ait iş emri formlarının günlük tutulduğu, 2024’e ait ocak, şubat, mart aylarına ait belgelerde ise direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının tespiti ve kontrolü, malzeme yorulmasının dikkate alınarak makine elemanlarının belli zaman aralıklarında değişimlerinin yapılmadığı vurgulandı. Direklerdeki makara gruplarının değiştirilmesine dair tutanak ve kontrol formlarına da rastlanmadı. Bazı bakım personellerinin mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmadığına vurgu yapılan raporda, Anet A.Ş. ile Megatower A.Ş. ile yapılan sözleşmenin incelendiği ancak kontrol ve kesin kabul mühendislerinin işlemleri nasıl yaptığına ilişkin evraka rastlanmadığı bilgisi yer aldı.





İHBARA RAĞMEN ÇALIŞTIRILMIŞ

Teleferik faciasıyla ilgili soruşturma, cinayet gibi ihmalleri gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerden mekanik bakım elemanı K.K poliste verdiği ifadede, teleferik sisteminin gün içinde 2 kez hata verdiğini ancak sistemi yeniden başlatarak çalıştırmaya devam ettiklerini söyledi. Şüphelilerin ve görgü tanıklarının savcılığa verdikleri ifadelerde de ihmalin bir başka boyutu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gün, saat 11 sıralarında kabinlerin içindeki dahili hat ile teleferik işletmesine yıkılan 5 numaralı direkte kıvılcım görüldüğünün 2 farklı ihbar ile iletildiği ortaya çıktı. Ayrıca kabinlerden inen bazı vatandaşların da sözlü olarak direkte kıvılcım gördükleri uyarısını yaptıkları belirlendi.





Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

Teleferik kazasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anet A.Ş’nin eski yöneticisi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu ihmali bulunan 5 kişi tutuklandı. ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Tunç, "Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.



