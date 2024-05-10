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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki teknik arıza vatandaşları mağdur etti

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldı. Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi..

07:24 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:42 - 10/05/2024 Cuma
AA
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.


#İstanbul
#Bakırköy-Kayaşehir
#teknik arıza
#Metro Hattı
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