Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki teknik arıza vatandaşları mağdur etti

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.
Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.
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9 saat önce