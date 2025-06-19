Bakırköy'de trafik polisinin ölümüne neden olan İETT şoförüne 5 yıl hapis cezası

Tanık Polis A.B., "Ben trafik polisi olarak görev yapmaktayım. Kendi şahsi aracımla göreve gidiyordum. Yanımda kendi devrem vardı. Olay günü olayın yaşandığı yere geldik. Ben önümdeki araca çarpmamak için yavaşlamıştım. Arkamdan gelen zabıta aracı arkadan benim aracıma vurdu. Bilgi vermek için kendi bölge amirlerimizi aradık. Gelen trafik ekibi kaza mahallinde dubalama yaptı. Gelen ekip aracının tepe lambası açık şekildeydi. Gerekli önlemler alınmıştı. Sonrasında şehit polisin yanındaki memur bizim arkadaşla alkol kontrolümüzü yaptı. Biz ekip otosunun arkasındaydık. Sonrasında ben arkadan gelen bir ses duydum. Vefat eden polis memurunun yanındaki polis Onur P. kaçın diye bağırdı. Kaçın demesiyle birlikte ben kafamı sesin geldiği yöne çevirince belediye otobüsünün üzerimize geldiğini gördüm. Ben ve polis Recep A.K. koşmaya başladık. Onur kendini bariyerlerden aşağı atmıştı. Biz şoföre baktık. Otobüs arkamızdaki sol bariyerlere çarparak geliyordu. Şoför aracın içerisinden çıkmak üzeriydi. Zabıta şoförüne baktım. Sonra rahmetliyi gördüm. Rahmetliyi yerde kaldırımla yolun birleştiği noktada yerde yatar vaziyette ve hareketsiz olarak gördüm. Onur telsizden anons etti. Sonrasında herkes geldi" dedi.