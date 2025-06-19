Avcılar D-100'de kaza yapan iki otomobilden biri yandı diğeri mağazaya girdi

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 07 BGM 475 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 34 RR 734 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın sürücünün kullandığı otomobilin motor bölümü alev alırdı. Diğer otomobil ise, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yan yoldaki mobilya mağazasının vitrininden içeri girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motor kısmı alev alan otomobildeki yangın, yoldan geçen sürücülerin yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürüldü. Polis ekipleri, mağazaya giren otomobil sürücüsüne alkol testi yaptıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken kaza nedeniyle inceleme başlatıldı.