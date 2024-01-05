Balıkçıların ağına takılan cisim ekipleri harekete geçirdi

Düzce'deki Tahirli Plajında gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.