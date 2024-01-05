|
Gündem

Balıkçıların ağına takılan cisim ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekneyle avlanan balıkçıların ağına takılan cisim, ekipleri harekete geçirdi. Polis ve Sahil Güvenlik limanda güvenlik önlemi alırken, cismin incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip talep edildi.

16:49 - 5/01/2024 Cuma
DHA
Balıkçıların ağına takılan cisim ekipleri harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, öğle saatlerinde Bozhane Limanı'na yanaşıp ağı ayıklamaya başladı.

Mürettebat, ağa takılan yuvarlak cisim fark edip, ‘mayın' olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek cismin limanda bulunduğu noktayı çembere aldı. Çevrede de güvenlik önlemi alındı. Cismin ‘mayın' olabileceği ihtimali üzerine İstanbul'dan mayın uzmanı ekip talep edildi. Uzman ekip İstanbul'dan ilçeye doğru yola çıktı.



#Zonguldak
#ereğli
#deniz mayını
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bir gecede beyaza büründü: O ilçede kar nedeniyle 234 yol ulaşıma kapandı!