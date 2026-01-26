Yeni Şafak
tvnet
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

