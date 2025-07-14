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Balıkesir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

18:1414/07/2025, Monday
G: 14/07/2025, Monday
AA
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Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, helikopter ve 2 uçağın da desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.


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