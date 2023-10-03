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Balıkesir'de sazlık yangını: Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

16:04 . 3/10/2023 Salı
AA
Balıkesir'de sazlık yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Balıkesir'de sazlık yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisindeki sazlık ve molozların döküldüğü alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.


Çevredekilerin sazlık alandan dumanların çıktığını bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyümesi üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden de destek istendi.


Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri ile karadan ve 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.


Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çıkış sebebi belirlenmeye çalışılan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.



#Balıkesir
#edremit
#yangın
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