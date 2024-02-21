Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımında 1 Haziran 2023’ten bugüne kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.