Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Ballıkaya için beklenen haber: Sapanca Gölü rahat nefes alacak

Ballıkaya için beklenen haber: Sapanca Gölü rahat nefes alacak

14:333/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Uzun yıllardır beklenen proje Alemdar’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kısa sürede ihale aşamasına geldi.
Uzun yıllardır beklenen proje Alemdar’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kısa sürede ihale aşamasına geldi.

Sakarya’nın su geleceğini koruyacak olan Ballıkaya Barajı’nın isale hattı için beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının Yusuf Alemdar ile gerçekleştirdiği birebir görüşmenin ardından verdiği talimatla hızlanan süreç çerçevesinde ihale tarihi 2 Aralık Salı günü olarak açıklandı.

Sakarya’nın su geleceğinin teminatı olacak ve Sapanca Gölü’nün ekosistemini koruma altına alacak 189 milyon metreküp su temini sağlanabilecek Ballıkaya Barajı’nın isale hattı için beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eylül ayında Dolmabahçe’de gerçekleştirilen birebir görüşmede Alemdar, şehrin su kaynaklarının kuraklık karşısındaki durumu ve alternatif kaynakların Sakarya için öneminden bahsetmişti. Uzun yıllardır beklenen proje Alemdar’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kısa sürede ihale aşamasına geldi.


Alemdar, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 3 metre çapında ve 45 kilometre uzunluğundaki isale hattının yapımı için 2 Aralık Salı günü ihalenin gerçekleştirileceğini söyledi. Böylelikle toplam uzunluğu 92 kilometre olacak isale hattının, ilk etabı için saha çalışmaları ihale sürecinin hemen ardından başlayacak. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin içme suyu için Sapanca Gölü’nden temin edilen su miktarının ciddi oranda azalacağını ve şehrin doğal cennetinin nefes alacağını söyledi. Alemdar, "Şehrimizi, beklenen bir yatırımla daha buluşturuyoruz. Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle geleceğinden endişe ettiğimiz su kaynaklarımız ve şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölümüze alternatif olacak Ballıkaya Barajı isale hattı için ihale süreci başladı. Baraj sayesinde, Sapanca Gölü’nden alınan içme su oranında ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylelikle her geçen gün çekilme yaşayan Sapanca Gölü tam anlamıyla nefes alacak" dedi.



#ballıkaya
#baraj
#sakarya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manisa'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?