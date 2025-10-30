Yeni Şafak
Bursa'da baraj doluluk oranları arttı: Su kesintileri askıya alındı

Bursa'da baraj doluluk oranları arttı: Su kesintileri askıya alındı

18:2230/10/2025, Perşembe
IHA
Son günlerdeki yağışlar Bursa'da barajların doluluk oranını artırdı.
Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar planlı su kesintilerinin kaldırıldığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması sonucunda planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.

Su kesintisinin uygulanmama kararı uzatıldı

İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi sonucu başlatılan planlı su kesintileri, son yağışlarla birlikte geçici olarak durdurulmuştu. 28-29-30 Ekim tarihlerinde su kesintisi yapılmayacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Bozbey, yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda bu kararın uzatıldığını belirtti.

"Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı"

Bilinçli su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Bozbey, planlı su kesintilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Bursalılara teşekkür etti. Son günlerde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığını açıklayan Başkan Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



