Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak

11:4310/10/2025, Cuma
Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.


Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.


Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.





