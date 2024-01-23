|
Gündem

Baltalı dehşet: Sokak ortasında kesik baş bulundu

Zeytinburnu'nda baltayla kafası kesilmiş halde bir kişinin cesedi bulundu. Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısından aşağı bir kesilmiş insan başı atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen şahsın kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

12:33 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:52 - 23/01/2024 Salı
AA
Zeytinburnu'nda baltalı dehşet
Zeytinburnu'nda baltalı dehşet

Zeytinburnu'nda baltayla kafası kesilmiş halde bir kişinin cesedi bulundu.

Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısından aşağı bir kesilmiş insan başı atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen şahsın kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


#İstanbul
#Zeytinburnu
#cinayet
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu