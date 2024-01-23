Baltalı dehşet: Sokak ortasında kesik baş bulundu

Zeytinburnu'nda baltayla kafası kesilmiş halde bir kişinin cesedi bulundu.
Seyit Nizam Mahallesi G4 Sokak'ta 4 katlı binanın çatısından aşağı bir kesilmiş insan başı atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin hastaneye kaldırılan kişi ile ölen şahsın kimliğini belirleme çalışması sürüyor.
Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.