Baraj yalanı isyan ettirdi: Dezenformasyon kurtarma çalışmasını durdurdu

Provokatörler tarafından uydurulan yalan haberler, enkaz başında bir can daha fazla kurtarmak için zamanla yarışan ekiplerin çalışmalarını bile durdurma noktasına getirdi. O yalanlardan birisi önceki gece dolaşıma sokuldu. Kimden çıktığı henüz tespit edilemeyen “Hatay’da patlama yaşandı. Yarseli Barajı patladı” iddiaları, şehirde paniğe neden oldu. Binlerce insan araçlarına atlayıp şehri terk etmeye çalıştı. Yollarda kilometrelerce kuyruk oluşurken, bu yoğunluk şehre yardım getiren araçları da engelledi. Şehrin dört bir yanında arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin bir bölümü de çalışmalarına ara verdi. Rahatlatan açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Helikopterle baraj ve göletlerde incelemelerde bulunan Kirişci şu açıklamayı yaptı: “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir.”

Orhan Tatar

VOLKANİK HAREKETLİLİK YOK

AFAD da deprem sonrasında herhangi bir volkanik hareketlilik bulunmadığını açıklayıp bu yöndeki iddiaları yalanladı. Hatay’da baraj patladığı ve Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyünde volkan hareketliliği olduğu iddialarına cevap veren AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, sosyal medyadaki iddia, bilgi ve görüntülerle ilgili uyarılarda bulundu: “‘Volkan mı patladı, buhar çıkışı var, şu var bu var.’ Tamamen işimizi gücümüzü bıraktık, orada ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalıştık. Büyükkızılcık köyüne yakın bir bölgede yamaçta oluşan ve dünden itibaren sosyal medyada ‘volkan patlaması oluyor’ şeklinde yayılan yere helikopterle 6 kişilik ekip gönderdik. Ekip o bölgeyi inceleyip döndü. Gözlemlerimiz bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönünde. Baraj patladığı iddiaları da asılsız. Türkiye’de barajlar anbean takip ediliyor.”

500 atom bombası etkisinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son tespitleri açıklayan Orhan Tatar, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu sürenin 65 saniye olduğunu söyledi. Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu sürenin de 45 saniye olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu: “7.7 büyüklüğündeki ilk depremin açığa çıkardığı enerji 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip. 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen devam ediyor. Bunlar sıradan artçı sarsıntılar değil. Çoğu 4’ün üzerinde gerçekleşen büyüklükteki sarsıntılar.”



