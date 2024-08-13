Barınak için arazi hazır

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik teklif, uzun görüşmeler sonucu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte sorumluluğun belediyelere verileceği de belirlendi. Şehirleşmenin yoğun olduğu ilçelerde ise alan temini konusunda sıkıntılar yaşayan belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tespit ettiği arazilerde 50 dönümlük alanlar talep ederek kendi bölgelerinde topladıkları köpeklerin rehabilitasyonunu bu alanlarda yapacak. Bakanlık, İstanbul’da 2’si Avrupa Yakası 1’i Anadolu Yakası olmak üzere 3 lokasyonda belediyelere alan temini sunacak.

BELEDİYELER BARINAKLARINI GENİŞLETİYOR

Her il ve ilçe belediyelerinde sokak hayvanları için barınaklar bulunuyor. Ancak bu barınakların ilçe belediyelerinin şehirleşme yoğunluklarına göre kapasiteleri değişiyor. Sokaklardaki köpek popülasyonu fazla olduğu için büyük barınaklara sahip olan belediyelerde mevcut barınakların yeterli gelmeyeceği ve ek alan talebinde bulunulacağı belirtiliyor. Rutin olarak çalışmalarına devam eden belediyeler, yasanın kabul edilmesiyle birlikte alanlarının kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik planlamalara başlamış durumda. İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 3 farklı lokasyondan alan temini yapılacak. Bu alanlar Şile Avcıkoru, Arnavutköy Cebeci Mahallesi ve Çatalca Akalan Mahallesi olarak belirlendi.

HER BELEDİYE İHTİYACINA GÖRE ALAN TEMİN EDECEK

2023’te bakanlığa teklif olarak sunulan alan tahsisi, yasanın kabul edilmesiyle birlikte hız kazandı. Alanların belediyelerin kullanımına açılması hususunda İSKİ, İGDAŞ ve ÇED raporlarına ait onaylar alındı. Belediyeler ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen arazilerden belli ölçüde faydalanabilecek. Belediyelerin projelerine göre 10 dönümden 50 dönüme kadar alan talebinde bulunabilecek.

YENİ PLANLAMALAR YAPILIYOR

Belediyeler yeni düzenlemeler için çalışmalarına başladı. Fatih Belediyesine ait Yedikule Hayvan Barınağı’nda mevcut köpek sayısı 1750 olduğu halde yetkililer, bütün köpeklerin toplandığında mevcut alanlarının yetersiz kalacağını ve ek alan talep edeceklerini vurguluyor. Bağcılar Belediyesi de yaklaşık 200 köpekten oluşan barınaklarının yeterli olmayacağını tahmin ederek mevcut barınaklarını iyileştirmeye ve alan temini yapmak için planlamalar yapıyor. Fizibilite çalışmalarını sürdüren belediyeler, süreci uzatmadan hayata geçireceklerini belirtiyor. Sultangazi Belediyesi’nde de rutin çalışmalara devam edilirken yeni düzenlemeler için çalışmalara başlandı. Diğer birçok belediye de yasaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.







