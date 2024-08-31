Barış masasını yine Türkiye kuracak

Türkiye-Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Rusya’nın etkisi net şekilde göze çarpıyor. Bu süreçte Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Türkiye’ye yaklaşımı daha ılımlı hale dönüşürken, Rusya’nın da bu süreçteki rolü önemli. Esed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu açıklamalarından sonra, Suriye’de Rusya ile ortak kara devriyeleri yeniden başladı. Gelinen süreçte, Suriye-Türkiye normalleşmesinde Rusya'nın attığı adımlara karşılık, Türkiye’nin de Rusya ve Ukrayna arasında yeniden aracı rol üstlenmesi bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes ve gerilimin azaltılması için hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birçok görüşme gerçekleştirmiş, İstanbul görüşmelerinde her iki taraf masaya oturtulmuştu. Türkiye, hem Ukrayna hem de Rusya’yla görüşen tek ülke konumunda. Bu durum Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna arasında yeniden görüşme trafiği başlatmasına aracılık etmesi ihtimalini güçlendiriyor.