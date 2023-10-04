Bariyeri aşan araç karşı şeride geçip otomobille çarpıştı: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yer altı görüntüleme cihazlarının kullanımıyla ilgili jandarma personeline yönelik eğitim düzenlendi. Savunma sanayisi firması tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli yer altı görüntüleme cihazları sığınak, tünel, mağara ve gömülü mühimmat tespitinin yanı sıra ormanlık alanda kayıp kişilerin tespiti, su altı arama kurtarma, deprem gibi doğal afetlerde de arama faaliyetlerinde kullanılıyor.