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Bariyeri aşan araç karşı şeride geçip otomobille çarpıştı: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

00:03 . 4/10/2023 Çarşamba
IHA
Trafik kazası (Arşiv)

Trafik kazası (Arşiv)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi girişindeki Belen Sanayi Sitesi mevkisinde yaşandı. Saadettin Gültekin idaresindeki 67 ACV 374 plakalı Ford marka araç, Zonguldak istikametine bölünmüş yolda seyrederken kontrolden çıktı. Bariyerleri aşıp karşı yola geçen araç, Kerim Ç. idaresindeki 67 ACR 403 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar meydana gelirken, Kerim Ç. ile araçta bulunan İsa Ç. yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Saadettin Gültekin ise olay yerinde hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden kurtardığı Saadettin Gültekin’in cansız bedenini sağlık ekiplerine teslim etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Kerim Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Zonguldak
#Kaza
#Belen Sanayi Sitesi
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