Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın'da kar ve buzlanma nedeniyle kayan tır yolu trafiğe kapattı

Bartın'da kar ve buzlanma nedeniyle kayan tır yolu trafiğe kapattı

18:1517/01/2026, Cumartesi
G: 18/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın’da kar ve buzlanma nedeniyle kayan, iş makinesi yüklü bir tır Bartın-Amasra eski yolunu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından tır kurtarılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Bartın’da geri dönüşüm tesisine iş makinesi götüren bir tır, kar nedeniyle kayarak Bartın-Amasra eski yolunu ulaşıma kapattı. Tır yaklaşık 2.5 saat sürenin ardından kurtarılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

Zonguldak’tan Bartın’daki Çöp Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi’ne iş makinesi taşıyan bir tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yolu ulaşıma kapattı. Bartın -Amasra eski kara yolu Kazpınarı köyü mevkisinde meydana gelen olayın ardından bölgeye jandarma ve karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 2.5 saat trafiğe kapatılan yoldaki tırı kurtarmak için iş makineleri ile yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından ise alınan güvenlik tedbirleri ile trafik tünel yoluna yönlendirildi. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstünde iş makinesi bulunan tır, tesise ulaştırıldı.

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


#Bartın
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu