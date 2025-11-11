Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi

Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.