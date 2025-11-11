Yeni Şafak
Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi

Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi

23:5511/11/2025, Salı
AA
Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Bartın’ın Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi’nde sağanak sırasında yıldırım isabet eden minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye Bartın ve Zonguldak’tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.


