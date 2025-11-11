Yeni Şafak
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada beş yaralı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada beş yaralı

00:4111/11/2025, Salı
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da Kömüşini kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Ankara Kara yolu üzeri Kömüşini kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 55 AAP 110 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 48 R 4638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan N.B., M.L.B. (3), B.B. ve Z.A.K. (8) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4’ü Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralı N.B. Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Konya
#Kula
#Kaza
