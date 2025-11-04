Takla atan otomobildeki altı kişi yaralandı

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada altı kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana-Aksaray kara yolunun Zengen Mahallesi mevkisinde Y.İ. idaresindeki 07 AUO 387 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Y.İ., R.İ., Z.İ., E.İ., K.İ. ve E.İ. yaralandı.
Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
