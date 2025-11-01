Yeni Şafak
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada altı yaralı

00:391/11/2025, Cumartesi
DHA
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Konya'da 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu altı kişi yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Er idaresindeki 42 AUL 386 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyreden Hüseyin Özdemir’in kullandığı 46 AFM 229 plaka otomobile çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Metin Emir yönetimindeki 01 Y 4554 plakalı otomobil de Hüseyin Özdemir’in kullandığı araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



