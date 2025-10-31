Yeni Şafak
İki kişinin silahlı kavgasında kan aktı

31/10/2025, Cuma
Saldırgan polis merkezine teslim oldu.
Konya'da iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silahı ateşlemesi sonucu karşı taraf ayağından yaralandı.

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Muhacir Pazarı'ndaki Balık Hali’nde N.Ş. ile B.G. arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Ş, ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı N.Ş, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.G, olaydan bir süre sonra polis merkezine teslim oldu.



