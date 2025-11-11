Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı ve 10 kişinin yaralandığı kaza anı kamerasıya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.