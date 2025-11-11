Yeni Şafak
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 yaralı

00:3511/11/2025, Salı
Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mersin'de otomobil ile içerisinde dokuz yolcusu bulunan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı ve 10 kişinin yaralandığı kaza anı kamerasıya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anında minibüs ile otomobilin ayrı yerlere savrulduğu anlar yer aldı.



