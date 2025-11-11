Yeni Şafak
Işıkta bekleyen otomobile tır çarptı: Bir ölü üç yaralı

00:2211/11/2025, Salı
DHA
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan tır çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu Nihat Şentürk öldü, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bandırma-Balıkesir kara yolu Aksakal Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CYT 76 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 17 AGN 402 plakalı otomobile arkadan çarparak, yaklaşık 30 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Nihat Şentürk'ün öldüğü belirlendi. Öte yandan çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden yaralı olarak çıkarılan T.O., H.Ş. ve K.Ş., ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

TIR şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



