AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 9 kilometre altında, çevre illeri de salladı
Son üç ayda 15 binden fazla deprem meydana geldiği bölgedeki bu son deprem, yerin 9.64 kilometre altında oluştu.
Saat 21.20'de yaşanan sarsıntı, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.
