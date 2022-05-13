Gündem Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı
İSTANBUL

Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında gençlerle buluşmaya devam ediyor. İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, “Geri dönüşüm hayatımızın bir parçası. Tonlarca atığı geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırdık. Bunu hep birlikte başardık” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında, İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’na konuk oldu. Başkan Kartoğlu, geri dönüşümden İstanbul Gençlik Oyunları’na, ilçe genelindeki çalışmalardan hayata geçirilecek projelere kadar birçok konuda gençlerin merak ettiği soruları tek tek cevapladı. Bir gelenek haline gelen söyleşinin öncesinde öğrencilere 5 soru yönelten Başkan Kartoğlu, sorulara doğru cevap verenlere sürpriz hediyeler de verdi.

“TONLARCA ATIĞI HAYATIMIZA KAZANDIRDIK”

  • Bir öğrencinin “Geri dönüşüm ile ilgili neler yapıyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Başkan Kartoğlu, “Geri dönüşüm hayatımızın bir parçası. Tonlarca atığı geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırdık. Bunu hep birlikte başardık. Geri dönüşüm ürünlerini çöpe atmıyoruz, geri dönüşüm ünitelerine atıyoruz. Bu sayede ham madde alanında da sorun yaşamamış oluyoruz. En önemlisi ise çevremizi kurtarıyoruz” şeklinde konuştu.

“FİKİRLERİNİZE ÖNEM VERİYORUZ”

Başakşehir Belediyesi olarak gençlere her alanda imkân sağladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Kendinizi geliştirmeniz, hem ilçemize hem de ülkemize başarılı projeler kazandırmanız için her alanda sizlerin yanınızdayız. Teknolojiden sanata, spordan yabancı dil eğitimine kadar sizin gelişiminiz için seferber olmuş durumdayız. Yeter ki siz isteyin, yeter ki siz kendinizi geliştirin. Sizin fikirlerinize büyük önem veriyoruz. İstediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu
GÜNDEM
Başakşehir Living Lab teknolojinin merkezi oldu

Parkımız çok amaçlı olacak
GÜNDEM
Parkımız çok amaçlı olacak
Açılış öncesi son hazırlıklar

Açılış öncesi son hazırlıklar

​Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu.
Asgari ücrete ek zam olacak mı?

Asgari ücrete ek zam olacak mı?

​AK Parti Sözcüsü Çelik merak edilen soruyu yanıtladı.
ABDden YPG/PKKya yatırım desteği: Yaptırım muafiyeti getirildi

MSB: Dört asker ve bir sivil yaralandı.

Parti ​Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.