Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında, İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’na konuk oldu. Başkan Kartoğlu, geri dönüşümden İstanbul Gençlik Oyunları’na, ilçe genelindeki çalışmalardan hayata geçirilecek projelere kadar birçok konuda gençlerin merak ettiği soruları tek tek cevapladı. Bir gelenek haline gelen söyleşinin öncesinde öğrencilere 5 soru yönelten Başkan Kartoğlu, sorulara doğru cevap verenlere sürpriz hediyeler de verdi.

“TONLARCA ATIĞI HAYATIMIZA KAZANDIRDIK”

Bir öğrencinin “Geri dönüşüm ile ilgili neler yapıyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Başkan Kartoğlu, “Geri dönüşüm hayatımızın bir parçası. Tonlarca atığı geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırdık. Bunu hep birlikte başardık. Geri dönüşüm ürünlerini çöpe atmıyoruz, geri dönüşüm ünitelerine atıyoruz. Bu sayede ham madde alanında da sorun yaşamamış oluyoruz. En önemlisi ise çevremizi kurtarıyoruz” şeklinde konuştu.

“FİKİRLERİNİZE ÖNEM VERİYORUZ”

Başakşehir Belediyesi olarak gençlere her alanda imkân sağladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Kendinizi geliştirmeniz, hem ilçemize hem de ülkemize başarılı projeler kazandırmanız için her alanda sizlerin yanınızdayız. Teknolojiden sanata, spordan yabancı dil eğitimine kadar sizin gelişiminiz için seferber olmuş durumdayız. Yeter ki siz isteyin, yeter ki siz kendinizi geliştirin. Sizin fikirlerinize büyük önem veriyoruz. İstediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

