Başbuğ’a bugün dava açılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili sözleri hatırlatılan Çelik, şunları söyledi:

“Yarın (bugün), arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz, geçiştirilecek bir mesele olarak da görmüyoruz. Arkadaşlarımız yarın çalışmalarını yapıp gereken suç duyurularını yapacaklar. Tabii bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasete tepeden bakan, siyaseti aşağılamaya çalışan, Yüce Meclise karşı saygısız beyanlarını çeşitli kerelerde görmüştük.

MECLİS’İ HEDEF GÖSTERDİ

Tabii ki belli bir zihniyetin temsilcisi ve taşıyıcısı olarak kendi bileceği iş, bu düşüncelere sahip olup olmaması. Bizim açımızdan saygıdeğer düşünceler değil. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamına da saygısızlıktır. Kendisiyle dava açılmasına ilişkin süreç için de FETÖ’yü sevindirir diyor. FETÖ ile mücadele altında eski vesayet biçimlerini güçlendirmek gibi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. FETÖ’yü sevindirecek asıl yaklaşım budur, Meclis’i hedef almaktır.

MAKAMA SIĞINMASINLAR

Yüce Meclis’i haksız yere itham ederken bu saldırgan ifadeleri kullanmaktır. Bu zihniyetin temsilcileri, her türlü faaliyeti TSK’ya karşı yapılıyor gibi göstermektedir. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da ‘Genelkurmay Başkanlığı yaptım’ diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar. Suç duyurusu AK Parti’nin iradesi olarak ortaya çıkacak.”

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KAMP NİSAN AYINDA

Erdoğan’ın, yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirten Çelik, toplantıya 56 milletvekilinin katıldığını, bu toplantıların 5 grup halinde yapılacağını söyledi. “3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam’da kamp yapmaya karar verdik” diyen Çelik, bu toplantıların hem iç politika hem dış politikayla ilgili Kızılcahamam kampında oluşturulacak büyük resme dönük hazırlık toplantısı olarak görülebileceğini söyledi.