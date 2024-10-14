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Başkan Altay rakamlarla açıkladı: Konya'da bin 653 aile doğal gazla buluşturuldu

Başkan Altay rakamlarla açıkladı: Konya'da bin 653 aile doğal gazla buluşturuldu

17:1014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şehir merkezinde bin 653 ailenin evinde doğalgaz dönüşümü yapıldı.
Şehir merkezinde bin 653 ailenin evinde doğalgaz dönüşümü yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünün ardından şehir merkezinde farklı bölgelerde 282 konutun daha doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ”Bugüne kadar şehir merkezinde 1.653 ailemizi doğalgazla buluşturduk. Hemşehrilerimize destek sağlarken projenin uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağladık. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması yönündeki çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, bu doğrultuda başlatılan Sosyal Yardım Alan ve Dar Gelirli Vatandaşlara Yönelik Doğalgaz Dönüşümü Projesi’nin üçüncü etabında 282 konutta daha dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şehir merkezinde ikamet eden dar gelirli, sosyal destek alan aileler için yürüttükleri proje kapsamında bin 653 aileyi doğalgazla buluşturduklarını kaydeden Başkan Altay,
“Bu sayede hemşehrilerimize destek sağlarken projenin uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağlamış olduk. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim. Tek gayemiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Konya bırakmak. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz”
diye konuştu.

Başkan Altay, hem hava kirliliğinin önlenmesi hem de Konyalılara destek olmak amacıyla titizlikle çalıştıklarını belirterek, projeyi yakın zamanda genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

AİLELER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Evinde doğalgaz kullanmaya başlayan 72 yaşındaki Sedide Bilmez, Başkan Altay’a teşekkürlerini ileterek, “Beş kuruş paramı almadılar. Allah bin kere razı olsun. Beni soğuktan, sobadan kurtardı” dedi.


Evinde doğalgaz dönüşüm gerçekleştirilen Hediye Öztürk de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Konya
#doğal gaz

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