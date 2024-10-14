Başkan Altay rakamlarla açıkladı: Konya'da bin 653 aile doğal gazla buluşturuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması yönündeki çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, bu doğrultuda başlatılan Sosyal Yardım Alan ve Dar Gelirli Vatandaşlara Yönelik Doğalgaz Dönüşümü Projesi’nin üçüncü etabında 282 konutta daha dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şehir merkezinde ikamet eden dar gelirli, sosyal destek alan aileler için yürüttükleri proje kapsamında bin 653 aileyi doğalgazla buluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu sayede hemşehrilerimize destek sağlarken projenin uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağlamış olduk. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederim. Tek gayemiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Konya bırakmak. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.





Başkan Altay, hem hava kirliliğinin önlenmesi hem de Konyalılara destek olmak amacıyla titizlikle çalıştıklarını belirterek, projeyi yakın zamanda genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

AİLELER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Evinde doğalgaz kullanmaya başlayan 72 yaşındaki Sedide Bilmez, Başkan Altay’a teşekkürlerini ileterek, “Beş kuruş paramı almadılar. Allah bin kere razı olsun. Beni soğuktan, sobadan kurtardı” dedi.



