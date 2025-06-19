Başkan Sekmen Arzuhal Günleri'nde engellileri dinledi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi’nin düzenlediği 'Arzuhal Günleri'nde engellilerin sorunlarını dinledi. Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek korumalı iş yeri statüsündeki Gülümseyen-Down Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte engelli gençler Başkan Mehmet Sekmen’e yoğun ilgi gösterdi. Sekmen, kendisiyle görüşmeye gelen vatandaşlara, “Bizim nazarımızda engel; yüreklerde değil, sadece kelimelerdedir. Birlikte gülümseyen her yüz, bizim için en büyük mutluluktur” kaydını düştü. Engelli vatandaşlarla tek tek görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Sekmen, “Sorun ve taleplerinizi en kısa zamanda çözüme ulaştıracağım” sözünü verdi.