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EĞİTİM

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
​Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu
​Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Okul Müdürü Ramazan Güneş ile öğretmenlerin de katıldığı “Öğretmenim Olur Musun?” programında konuşan Başkan Yalçın, öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşti.

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.
Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.

Eğitim hayatından belediye başkanlığına kadar geniş bir yelpazede hayatından kesitler aktaran Başkan Yalçın, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve meslek lisesinde okumanın avantajlarından bahsetti.

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.
Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.

Başkan Yalçın'dan üç önemli tavsiye

Başkan Yalçın, öğrencilere çeşitli konularda önerilerde de bulunarak kitap okumaya dikkat çekti. Ayrıca bir sanat dalıyla ilgilenmenin, lisanslı olarak bir spor branşıyla uğraşmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin önemin vurgu yapan Başkan Yalçın, bu üç kuralın kendilerine her zaman kapı açacağını söyledi.

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.
Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Yalçın’a CNC tezgâhında yapılmış bir portresi hediye edildi.

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