​Başkentte eğitip DEAŞ’a yollamış.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki 20 DEAŞ şüphelisini tespit etti. Şüphelilerin evlerinde örgütsel toplantı düzenledikleri, DEAŞ’a eleman kazandırma ve çatışma bölgelerine eleman gönderme faaliyeti yürüttükleri belirlendi. Örgütle bağlantılı şahısların çocuklarına da aynı görüş doğrultusunda eğitim vermek için illegal faaliyet yürüten şüphelilerin, kendi aralarındaki husumetlerle ilgili sözde mahkeme kurarak yargılama yaptıkları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK’tan gelen raporlarla örgütsel para trafiği deşifre edildi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 17’si yakalandı.

DÜNYA MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu