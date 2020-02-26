Gündem Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında "virüs" temizliği
ANKARA

Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında "virüs" temizliği

Ankara'da virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Başkentteki toplu taşıma araçlarında temizlik en üst düzeye çıkarıldı.
Başkentteki toplu taşıma araçlarında temizlik en üst düzeye çıkarıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek daha fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Virüsün ülkemize girmesinin önlenmesi için özellikle toplu taşıma araçlarında temizliğe ayrıca önem veriliyor. Başkent Ankara'da virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

AA

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  • Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu Kızılay'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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Dezenfeksiyon işlemleri arttı

Çalışmaları yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi.

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"Halkımızın içi rahat olsun"

Bu kapsamda düzenli olarak yapılan genel temizlik işlemlerine dezenfeksiyon da ilave edildiğin belirten Aslan, "Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Biz günlük rutin temizlik işlemlerini bir üst seviyeye çıkardık, temizliği biraz daha detaylı yapıyoruz, dezenfeksiyonla bu temizlik işlemlerimizi kuvvetlendiriyoruz" diye konuştu.

AA
  • Sağlık İşleri Daire Başkanı Aslan, Ankaray ve metro istasyonlarının yanı sıra yolcu vagonları, teleferik hatları ve EGO otobüsleri ile halkın yoğun olarak kullandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Aile Yaşam Merkezlerinin de her gece düzenli olarak dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.
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