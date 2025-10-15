Başkentte susuzluğun en büyük sebebi ihmal

Ankara’da milyonlarca kişinin susuz kalmasına sebep olan Kesikköprü ana su hattındaki patlamanın yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı.
AK Parti ABB Gölbaşı Meclis Üyesi Ahmet Özbek, Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin 2022 yılında kentin içme suyunun kirlenme nedenleri araştırılırken Kesikköprü ana hattında ciddi bakım ve onarım eksikleri tespit ettiğini hatırlattı. Özbek, raporda işlerin ehil olmayan yaklaşık 40 firmaya verildiğini, kesin kabul yapılmadan bu firmalara ödeme yapıldığının yer aldığını ifade etti. Müfettişlerin o dönemde “Bakım yapılmazsa, yüksek debili akışlarda ya da kuraklık dönemlerinde büyük bir patlama yaşanabilir” uyarısında bulunduğunu belirten Özbek, “Bu açık uyarılara rağmen hiçbir tedbir alınmadı” diye konuştu. Konuyla ilgili meclise soru önergesi verdiğini vurgulayan Özbek, “Çok yakında belgeleriyle birlikte bu vahim tabloyu kamuoyuna göstereceğim. Oluşan kamu zararının ve günlerce süren susuzluğun hesabını verecekler. Konu sadece teknik ihmal değil, idari bir skandal” dedi.
RAPOR HAZIRLAYANLAR UZAKLAŞTIRILDI
Özbek, “O dönem bu raporu hazırlayan, tarafsız, işinin ehli müfettişler görevden uzaklaştırıldı. Dosyanın mahiyeti değiştirildi, rapor örtbas edildi” şeklinde konuştu. Kesikköprü hattındaki patlamayla Ankara’nın günlerdir susuz kaldığını ifade eden Özbek, “Bu yaşanan bir kaza değil, önceden bilinen bir ihmaller zincirinin sonucu. Yıllar önce gelen uyarılar ciddiye alınsaydı bugün bu büyük felaket yaşanmayacaktı” sözleriyle mevcut yönetimi eleştirdi.