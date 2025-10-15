Başkentte susuzluğun en büyük sebebi ihmal

AK Parti ABB Gölbaşı Meclis Üyesi Ahmet Özbek, Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin 2022 yılında kentin içme suyunun kirlenme nedenleri araştırılırken Kesikköprü ana hattında ciddi bakım ve onarım eksikleri tespit ettiğini hatırlattı. Özbek, raporda işlerin ehil olmayan yaklaşık 40 firmaya verildiğini, kesin kabul yapılmadan bu firmalara ödeme yapıldığının yer aldığını ifade etti. Müfettişlerin o dönemde “Bakım yapılmazsa, yüksek debili akışlarda ya da kuraklık dönemlerinde büyük bir patlama yaşanabilir” uyarısında bulunduğunu belirten Özbek, “Bu açık uyarılara rağmen hiçbir tedbir alınmadı” diye konuştu. Konuyla ilgili meclise soru önergesi verdiğini vurgulayan Özbek, “Çok yakında belgeleriyle birlikte bu vahim tabloyu kamuoyuna göstereceğim. Oluşan kamu zararının ve günlerce süren susuzluğun hesabını verecekler. Konu sadece teknik ihmal değil, idari bir skandal” dedi.