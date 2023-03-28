Başörtüsü karşıtı Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
Başörtüsü karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
Eminağaoğlu, Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünün geldiği yıllarda atılan adımlara karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.
Oğlunu öne sürerek dava açmıştı
Eminağaoğlu, orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alarak Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini öne sürmüştü.
Eminağaoğlu, dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:
HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıkmıştı
Eminağaoğlu, geçtiğimiz aylarda ise HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıkmıştı. Eminağaoğlu, konuya ilişkin şunları söylemişti: