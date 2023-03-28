|
Reklam
Reklam
Gündem

Başörtüsü karşıtı Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Başörtüsü karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Eminağaoğlu, orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alarak Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini öne sürmüştü.

13:40 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Başörtüsü karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Eminağaoğlu, Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünün geldiği yıllarda atılan adımlara karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Oğlunu öne sürerek dava açmıştı

Eminağaoğlu, orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alarak Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini öne sürmüştü.

Eminağaoğlu, dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

“Karma eğitim nedeniyle kız öğrencilerle birlikte aynı ortamı paylaşan oğlum da, kız öğrencilere yaratılan o geniş ortam dışında olamadığından, dinsel uygulamalarının doğrudan etki alanında kalmakta, bu düzenlemeden doğrudan etkilenmektedir”

HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıkmıştı

Eminağaoğlu, geçtiğimiz aylarda ise HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıkmıştı. Eminağaoğlu, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Dava AYM önünde çok uzadı. Malum siyasi partiler kanunu der ki, seçim döneminde devlet yardımı üç katı ödenir der. Açık ve net olarak bu yazar, herhangi bir takdir hakkı da bırakmaz. Seçim dönemi geldi. Siz o partiye bu yardımı ödemezseniz eşit seçim yarışından koparıyorsunuz. Bu da seçim kanununa aykırı bir durum"



#Ömer Faruk Eminağaoğlu
#CHP
#YARSAV
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.