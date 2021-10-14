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Batman Belediyesi Sektör Buluşmaları: Sakatatçılar

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in; şehrin üreticileri, iş insanları ve esnafları ile buluşarak sorunlarını doğrudan dinlemesi için Batman Belediyesi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmalarının yedincisi sakatatçılar, kırmızı et üreticileri, kesim yapan mezbahana yöneticileri, kasaplar ve et kullanımı yapan esnafın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman Belediyesi Sektör Buluşmaları: Sakatatçılar
Sektör buluşmaları

İvme Et Entegre Tesisleri’nde gerçekleşen ‘Sektör Buluşmaları’ programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü, Belediye Birim Müdürleri, İvme Et ve Entegre Tesisi Sorumluları ile ilgili kurum müdürleri, kasaplar ve esnaflar katıldı.

‘Halk Sağlığı Her Şeyin Önünde’

Kaçak kesimlerin suç olduğunu belirten Vali Şahin, kesimlerin belirlenen kesim yerlerinde ve kurallara uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini, yapılan sıkı denetimlerin meyvesini almaya başladıklarını bu denetimlerin kolluk kuvvetleriyle birlikte devam edeceğini ifade etti.

Katılımcılar, kaçak et kesimleri, et kesim fiyatları, yağlı ve yağsız kesimler ve hijyen konularıyla ilgili sorun, talep ve görüşlerini Vali Şahin’e iletti.

‘Sakatatçılar İçin Yer Belirlerken Batman Halkının Menfaatine Göre Hareketine Edeceğiz’

Sakatatçıların bir arada kalmaları konusunda görüş alışverişinde bulunulan Sektör Buluşmalarında, Vali Şahin, sakatatçılar için yer belirlerken Batman Halkının menfaatine göre hareket edeceklerini belirten Şahin, Pazar esnafının belirtilen yerlere girmemesi halinde bu bölümlerin sakatatçılara ayrılacağını ifade etti.

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