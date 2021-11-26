Batman Sektör Buluşmalarının Sekizincisi: Alo Tevşo Pazarı

Alo Tevşo pazarında gerçekleşen ‘Sektör Buluşmaları’ programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan, Belediye Birim Müdürleri, Alo Tevşo Pazarı Derneği Başkanı Serhan Taşarı ve esnaflar katıldı.

Alo Tevşo’yu Pazar esnafının daha verimli kullanabilmesi düşüncesiyle, 8. Sektör Buluşmasını Alo Tevşo pazarında gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Şahin, “Sakatatçılar konusunu da masaya yatırıp, pazarın bir kısmını sakatatçılara tahsis edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Esnafın görüş ve taleplerini dinleyerek önerilerini değerlendiren Vali Şahin, esnafın istediği şekilde bir düzenlemeye gidilerek ilgili birim müdürlerine yapılacak düzenlemeler için talimat verdi.

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Sektör Buluşmasının ardından Alo Tevşo Pazarı, Elma Sokağı ve bağlantılı sokakları gezerek esnafla bir araya gelen Vali Şahin, vatandaşların talepleriyle tek tek yakından ilgilendi.

Vali Şahin’in her zaman esnafı gözeten çalışmalara imza attığını ifade eden Alo Tevşo Pazarı ve Elma Sokağı esnafları, Vali Şahin’e ziyaretinden çok memnun olduklarını ve vereceği destekler için kendilerine çok teşekkür ettiler